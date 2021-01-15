***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 14:45
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.01.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.737800 TL dir. 14.01.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.88 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 14.01.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902592
BIST
16:091.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -18,17
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.525
16:097,4434
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0825
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4585
En Düşük
7,3521
16:099,0250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0567
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0376
En Düşük
8,9346
16:09442,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,19
|Açılış
|: 442,73
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
443,05
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler16:07
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|16.038.694
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.924.157
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,84
|2.411.387.013
|% 1,42
|
|KOZAL
|113,20
|1.613.259.628
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,47
|1.333.634.087
|% -0,40
|
|THYAO
|13,23
|1.324.138.440
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.221.265.409
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,47
|1.333.634.087
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,46
|1.221.265.409
|% -4,68
|
|SISE
|7,84
|2.411.387.013
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,60
|463.848.488
|% -2,44
|
|TSKB
|1,85
|434.691.502
|% -1,07
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4375
|7,4404
|% 1,08
|
|Euro
|9,0184
|9,0238
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,0810
|10,1315
|% 0,30
|
|Frank
|8,3228
|8,3730
|% 0,70
|
|Riyal
|1,9733
|1,9832
|% 0,85
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|0,33
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,08
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.903
|2.977
|8,55
|
|Yarım
|1.403
|1.440
|4,13
|
|Çeyrek
|704
|720
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|-0,84
|
Seans Raporu
16:07
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-
16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 31 kaybederek (% -1.33 ) 1, 659
-
16:18XU100
Endeks 1, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 23, 508.00 milyon TL de
-
16:18CRFSA
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 73.05 lira fiyatla işlem gören hissede 351, 337 adet işlem
-
16:15RAYSG
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 15.95 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 804 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 1, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 23, 267.00 milyon TL de