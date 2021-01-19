***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2021 12:58
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.01.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.74501 TL dir. 18.01.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 11.34 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 18.01.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903235
BIST
16:121.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 20,79
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:127,4414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0317
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:129,0359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:12439,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,75
|Açılış
|: 439,17
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:12
|BRISA
|25,96
|73.488.333
|% 10,00
|
|INTEM
|60,50
|29.472.306
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.654.470
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.654.470
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.654.470
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,09
|2.482.940.289
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,49
|1.553.399.443
|% -0,40
|
|THYAO
|13,54
|1.501.289.953
|% 2,34
|
|DOHOL
|3,84
|1.382.678.258
|% 6,96
|
|KRDMD
|7,27
|1.344.759.809
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|1.553.399.443
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,84
|1.382.678.258
|% 6,96
|
|SISE
|8,09
|2.482.940.289
|% 3,72
|
|KRDMD
|7,27
|1.344.759.809
|% 0,00
|
|PETKM
|5,18
|738.347.250
|% 0,78
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4385
|7,4414
|% -0,42
|
|Euro
|9,0298
|9,0359
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,1012
|10,1519
|% -0,30
|
|Frank
|8,3477
|8,3980
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9777
|1,9876
|% -0,51
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-1,84
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.962
|-20,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|-20,01
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-9,68
|
|Çeyrek
|704
|721
|-4,84
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,35
|55,35
|0,60
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, EKGYO, KRDMD
-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 85 artarak (% 1.22 ) 1, 398
-
16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ALKIM, TACTR, GOLTS, TGSAS, YONGA, INTEM, YYAPI, INVEO, YGYO
-
16:25
METUR, INTEM, NETAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:25
IHLGM, GRNYO, BURCE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında