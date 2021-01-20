***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2021 13:01
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.01.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.725109 TL dir. 19.01.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 12.64 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 19.01.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903452
BIST
15:541.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,60
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:547,4480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0167
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:549,0154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0420
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0098
15:54442,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,80
|Açılış
|: 442,50
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:54
|GEREL
|7,81
|550.519.277
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|39.879.875
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.276.596
|% 9,99
|
|BAGFS
|28,42
|174.783.254
|% 9,98
|
|VERTU
|17,52
|85.865.661
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|20.055.796
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|14.436.239
|% -9,97
|
|TSKB
|1,95
|1.174.308.443
|% 3,72
|
|DOHOL
|3,96
|1.067.590.334
|% 3,13
|
|GARAN
|10,00
|690.872.128
|% -1,28
|
|SISE
|7,91
|690.024.298
|% -0,38
|
|KARSN
|4,20
|685.960.580
|% 1,94
|
|TSKB
|1,95
|1.174.308.443
|% 3,72
|
|DOHOL
|3,96
|1.067.590.334
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,44
|552.587.389
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,58
|288.100.078
|% -0,63
|
|KARSN
|4,20
|685.960.580
|% 1,94
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4442
|7,4480
|% -0,22
|
|Euro
|9,0081
|9,0154
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,1480
|10,1988
|% 0,01
|
|Frank
|8,3287
|8,3789
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9799
|1,9898
|% -0,21
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-2,01
|
|Altın Gr.
|442
|443
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.923
|2.995
|11,13
|
|Yarım
|1.413
|1.449
|5,38
|
|Çeyrek
|709
|724
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|56,30
|56,30
|0,40
|
Seans Raporu
15:54
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-
16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 24 kaybederek (% -0.96 ) 1, 674
-
16:03GOLTS
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 394, 629 adet işlem
-
16:02OYAYO
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 768, 976 adet işlem
-
16:01XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 20, 762.00 milyon TL de
-
16:00GOLTS
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 44.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 638 adet işlem