***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2021 09:42
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.02.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.746832 TL dir. 04.02.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10.95 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 04.02.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907609
BIST
11:451.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.541
11:457,0763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0595
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0683
11:458,4846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0659
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4696
11:45411,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,36
|Açılış
|: 412,03
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:42
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|219.956.921
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.766.132
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|GEDIK
|22,70
|13.175.488
|% -7,35
|
|SISE
|7,86
|517.374.224
|% 1,95
|
|KOZAL
|123,90
|434.936.796
|% 1,98
|
|GARAN
|9,91
|347.695.941
|% -0,10
|
|ISKPL
|29,32
|301.811.289
|% 2,95
|
|SASA
|28,38
|251.176.613
|% 5,50
|
|TSKB
|1,86
|196.408.982
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|202.676.006
|% 0,40
|
|SISE
|7,86
|517.374.224
|% 1,95
|
|CEMAS
|2,31
|132.935.116
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,08
|202.901.077
|% -0,73
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0705
|7,0762
|% -0,84
|
|Euro
|8,4783
|8,4848
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,6837
|9,7322
|% -0,46
|
|Frank
|7,8229
|7,8700
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8837
|1,8932
|% -0,68
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|13,71
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,69
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|59,39
|59,39
|0,38
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:55BSOKE
Yüzde 5.69 oranında artışla 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 943, 508 adet işlem
-
11:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KRDMD, TCELL
-
11:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SISE, KOZAA
-
11:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 91 artarak (% 0.51 ) 1, 354
-
11:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, EKIZ, YESIL, UZERB, DIRIT, KARTN, TACTR, HATEK, CMENT