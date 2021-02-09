***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2021 09:31
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.02.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.745071 TL dir. 08.02.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10.45 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 08.02.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908515
BIST
09:551.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.539
En Düşük
1.539
09:557,0827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
09:558,5639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0316
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5639
En Düşük
8,5143
09:55418,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,20
|Açılış
|: 418,65
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANHYT
|10,49
|12.044.516
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,85
|88.810.963
|% 0,00
|
|KNFRT
|20,36
|45.522.182
|% 0,00
|
|RALYH
|5,04
|10.947.472
|% 0,00
|
|TBORG
|21,90
|2.680.350
|% 0,00
|
|ANHYT
|10,49
|12.044.516
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,85
|88.810.963
|% 0,00
|
|KNFRT
|20,36
|45.522.182
|% 0,00
|
|RALYH
|5,04
|10.947.472
|% 0,00
|
|TBORG
|21,90
|2.680.350
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 0,00
|
|KOZAL
|134,40
|2.181.004.429
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 0,00
|
|GARAN
|9,84
|1.473.227.920
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 0,00
|
|ODAS
|4,30
|1.230.742.086
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0797
|7,0848
|% 0,16
|
|Euro
|8,5525
|8,5651
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,7200
|9,7687
|% 0,24
|
|Frank
|7,8660
|7,9134
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8815
|1,8910
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|9,83
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,38
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,00
|
|B. Petrol
|61,18
|61,18
|0,48
|