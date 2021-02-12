***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2021 10:14
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.02.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.750885 TL dir. 11.02.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10.19 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 11.02.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909265
BIST
11:551.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -10,47
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
11:557,0302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
11:558,5159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0216
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
11:55410,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,24
|Açılış
|: 410,24
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler11:55
|ISKPL
|31,16
|38.320.682
|% 3,80
|
|ARZUM
|23,06
|16.852.968
|% -1,71
|
|ARZUM
|23,06
|16.852.968
|% -1,71
|
|ISKPL
|31,16
|38.320.682
|% 3,80
|
|ISKPL
|31,16
|38.320.682
|% 3,80
|
|ARZUM
|23,06
|16.852.968
|% -1,71
|
|ISKPL
|31,16
|38.320.682
|% 3,80
|
|ARZUM
|23,06
|16.852.968
|% -1,71
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0272
|7,0302
|% 0,06
|
|Euro
|8,5092
|8,5159
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,6657
|9,7142
|% -0,12
|
|Frank
|7,8574
|7,9047
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8696
|1,8790
|% 0,12
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-9,17
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.728
|2.769
|-41,00
|
|Tam
|2.717
|2.786
|-41,62
|
|Yarım
|1.313
|1.348
|-20,13
|
|Çeyrek
|659
|674
|-10,07
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,53
|60,53
|-0,61
|