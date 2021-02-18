***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2021 09:44
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.02.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.746506 TL dir. 17.02.20725
BIST
12:401.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 17,90
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.559
En Düşük
1.548
12:406,9610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9487
12:408,4130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0213
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3861
12:40399,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,19
|Açılış
|: 399,73
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:40
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.893.239
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.827.008
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,11
|37.885.102
|% -7,43
|
|TKURU
|316,20
|3.101.557
|% -7,19
|
|ISKPL
|39,84
|295.058.243
|% -6,30
|
|HALKB
|6,00
|2.584.231.620
|% 3,99
|
|SASA
|48,46
|1.296.604.430
|% 7,02
|
|THYAO
|12,51
|861.964.051
|% 2,54
|
|KOZAL
|144,80
|822.749.671
|% 1,76
|
|VAKBN
|4,49
|786.039.383
|% -0,88
|
|HALKB
|6,00
|2.584.231.620
|% 3,99
|
|VAKBN
|4,49
|786.039.383
|% -0,88
|
|PETKM
|5,18
|551.242.911
|% 2,57
|
|ODAS
|4,16
|369.199.987
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,50
|217.107.050
|% 1,21
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9567
|6,9610
|% -0,07
|
|Euro
|8,4056
|8,4130
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6548
|9,7032
|% 0,30
|
|Frank
|7,7271
|7,7737
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8499
|1,8591
|% -0,07
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|12,02
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.701
|-6,00
|
|Tam
|2.647
|2.714
|-8,06
|
|Yarım
|1.279
|1.313
|-3,90
|
|Çeyrek
|642
|656
|-1,95
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,26
|