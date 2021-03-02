***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2021 10:20
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.03.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.741978 TL dir. 01.03.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.11 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 01.03.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914422
BIST
11:421.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,36
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
11:427,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3516
En Düşük
7,2702
11:428,8034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8387
En Düşük
8,7606
11:42403,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,87
|Açılış
|: 403,35
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler11:42
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|63.742.472
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,93
|2.810.980.810
|% 8,19
|
|PGSUS
|93,70
|684.403.975
|% 5,88
|
|KRDMD
|7,07
|596.520.453
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,37
|592.014.877
|% 0,85
|
|KOZAL
|130,70
|587.152.840
|% -4,11
|
|EKGYO
|2,37
|592.014.877
|% 0,85
|
|THYAO
|14,93
|2.810.980.810
|% 8,19
|
|SKBNK
|1,38
|187.067.691
|% -1,43
|
|KRDMD
|7,07
|596.520.453
|% 2,46
|
|PETKM
|5,44
|456.192.920
|% 1,12
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3209
|7,3265
|% 0,42
|
|Euro
|8,7960
|8,8034
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,1112
|10,1619
|% -0,11
|
|Frank
|7,9191
|7,9668
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9411
|1,9508
|% 0,11
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-5,41
|
|Altın Gr.
|403
|404
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,11
|
|B. Petrol
|62,94
|62,94
|-0,75
|
Seans Raporu
11:42
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-
11:54PKENT
Yüzde 4.72 oranında artışla 1, 799.90 lira fiyatla işlem gören hissede 608 adet işlem
-
11:53KONTR
Yüzde 9.97 oranında artışla 89.90 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 298 adet işlem
-
11:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.43 ) 1, 340
-
11:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, ROYAL, KONTR, SUMAS, DYOBY, UFUK, DAGHL, GOZDE, VAKFN
-
11:51
ITTFH, ISKUR, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında