***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2021 10:13
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.03.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.763981 TL dir. 10.03.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.79 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 10.03.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917194
BIST
11:281.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
11:287,4448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0597
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4371
11:288,9239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0321
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
11:28416,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,52
|Açılış
|: 416,28
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler11:26
|SANKO
|10,92
|27.758.315
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.163.628
|% 9,97
|
|KERVT
|6,31
|34.706.457
|% 9,93
|
|VAKFN
|22,82
|1.538.022
|% 9,92
|
|SANEL
|5,70
|6.906.618
|% 8,37
|
|METUR
|35,64
|24.752.687
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,00
|52.000
|% -8,26
|
|KENT
|348,00
|411.336
|% -8,01
|
|IZMDC
|2,86
|155.666.207
|% -7,14
|
|IDGYO
|9,90
|250.312
|% -6,95
|
|SASA
|49,34
|932.064.171
|% 6,20
|
|SISE
|7,79
|555.828.661
|% 1,30
|
|GARAN
|9,14
|350.480.793
|% -0,33
|
|TCELL
|16,73
|279.518.510
|% 0,18
|
|KOZAL
|130,70
|269.740.742
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,39
|244.223.662
|% 0,42
|
|SISE
|7,79
|555.828.661
|% 1,30
|
|IZMDC
|2,86
|155.666.207
|% -7,14
|
|TSKB
|1,72
|71.414.262
|% 0,58
|
|PETKM
|6,30
|256.192.223
|% 1,12
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4461
|7,4480
|% -0,75
|
|Euro
|8,9194
|8,9265
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,3505
|10,4024
|% -0,56
|
|Frank
|8,0082
|8,0564
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9798
|1,9898
|% -0,59
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|13,41
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,01
|
|B. Petrol
|68,28
|68,28
|0,38
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:43TUKAS
Yüzde 5.72 oranında artışla 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 665, 706 adet işlem
-
11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, TKFEN
-
11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, ARCLK, DOHOL
-
11:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 22 artarak (% 0.45 ) 1, 378
-
11:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, KERVT, TRILC, SANKO