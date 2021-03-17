***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 15:14
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.03.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.761313 TL dir. 16.03.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.16 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 16.03.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918766
BIST
16:311.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,60
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:317,5055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:318,9416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:31418,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,23
|Açılış
|: 418,13
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:31
|SEYKM
|37,18
|35.821.804
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,63
|20.967.528
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.977.960
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.283.262
|% 9,98
|
|BJKAS
|6,09
|417.526.216
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|37.256.658
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,44
|11.396.274
|% -6,16
|
|DAGHL
|15,32
|2.005.373
|% -5,08
|
|SISE
|7,99
|1.603.827.279
|% 2,30
|
|GARAN
|8,78
|1.152.677.303
|% -0,90
|
|THYAO
|14,63
|1.062.963.779
|% -0,75
|
|KARSN
|4,44
|842.726.884
|% 3,98
|
|KCHOL
|24,14
|810.673.102
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,20
|464.023.999
|% -2,22
|
|SISE
|7,99
|1.603.827.279
|% 2,30
|
|KARSN
|4,44
|842.726.884
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,70
|406.904.205
|% -0,37
|
|GSRAY
|4,39
|629.188.942
|% 6,04
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4979
|7,5055
|% 0,27
|
|Euro
|8,9350
|8,9416
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4120
|10,4642
|% 0,39
|
|Frank
|8,0649
|8,1134
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9965
|2,0065
|% 0,30
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,01
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|-3,00
|
|Tam
|2.767
|2.838
|-2,33
|
|Yarım
|1.337
|1.373
|-1,13
|
|Çeyrek
|671
|687
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,58
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:43FLAP
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 239, 019 adet işlem
-
16:42OSTIM
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 696, 181 adet işlem
-
16:41PAMEL
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 29.16 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 021 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 28 kaybederek (% -0.57 ) 1, 633
-
16:40XU100
Endeks 1, 567 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 19, 969.00 milyon TL de