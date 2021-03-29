***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 14:10
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.652223 TL dir. 26.03.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.16 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 26.03.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921408
BIST
16:261.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:268,1754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0951
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:269,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0878
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:26453,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,85
|Açılış
|: 453,98
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:24
|TRILC
|50,40
|179.972.216
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.940.906
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.098.128
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|METUR
|26,98
|3.421.841
|% -8,48
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|52.922.148
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,90
|1.415.694.193
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.299.318.989
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,48
|894.950.304
|% 7,94
|
|EKGYO
|2,00
|802.401.960
|% 8,11
|
|PETKM
|5,66
|564.841.975
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,00
|802.401.960
|% 8,11
|
|KRDMD
|6,90
|1.415.694.193
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.299.318.989
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,48
|894.950.304
|% 7,94
|
|DOHOL
|3,30
|354.702.886
|% 1,85
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1728
|8,1800
|% 1,23
|
|Euro
|9,6352
|9,6510
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,2984
|11,3550
|% 1,69
|
|Frank
|8,6919
|8,7442
|% 1,43
|
|Riyal
|2,1781
|2,1890
|% 1,39
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-8,06
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,25
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|35,00
|
|Tam
|2.990
|3.066
|38,88
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|18,81
|
|Çeyrek
|725
|741
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|-0,12
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:35BIZIM
Yüzde 4.09 oranında artışla 14.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 175, 894 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 86 artarak (% 0.55 ) 1, 430
-
16:33PAGYO
Yüzde 6.42 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 108, 306 adet işlem
-
16:32RALYH
Yüzde 6.22 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 590, 056 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 13, 542.00 milyon TL de