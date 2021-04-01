***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2021 11:57
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.648803 TL dir. 31.03.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.32 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 31.03.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922546
BIST
14:411.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 25,80
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.419
En Düşük
1.399
14:418,1608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0791
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:419,6264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0422
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:41450,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,32
|Açılış
|: 450,01
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:41
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|66.939.000
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.554.031
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.592.471
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|7.979.163
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|54,70
|2.898.983
|% -6,42
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,90
|2.268.305.440
|% 3,14
|
|SASA
|46,50
|692.836.358
|% 3,06
|
|FROTO
|204,80
|687.651.915
|% 5,95
|
|BJKAS
|8,91
|604.113.846
|% 6,96
|
|KOZAL
|119,20
|584.881.812
|% 0,17
|
|GARAN
|6,90
|2.268.305.440
|% 3,14
|
|SKBNK
|1,22
|145.771.938
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|211.235.201
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|129.991.015
|% 2,22
|
|PETKM
|5,99
|462.547.592
|% 4,17
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1562
|8,1608
|% -0,96
|
|Euro
|9,6031
|9,6264
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,2183
|11,2745
|% -0,93
|
|Frank
|8,5967
|8,6484
|% -1,12
|
|Riyal
|2,1711
|2,1820
|% -0,88
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|8,62
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|2.976
|3.021
|-4,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|-1,19
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-0,58
|
|Çeyrek
|719
|735
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|0,23
|
Seans Raporu
14:41
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-
14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PETKM, TKFEN
-
14:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 42 artarak (% 1.87 ) 1, 224
-
14:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, VAKFN, KONTR, GLRYH, DNISI, SEKFK, RAYSG, IZTAR, EGSER, EMNIS
-
14:56
HUBVC, LINK, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:56
DIRIT, EPLAS, SODSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında