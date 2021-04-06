***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 11:25
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.04.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.670155 TL dir. 05.04.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8.98 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 05.04.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923705
BIST
14:131.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,10
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.428
14:138,1479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0458
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:139,6272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0360
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:13454,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,13
|Açılış
|: 454,13
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:11
|MTRKS
|30,80
|154.708
|% 10,00
|
|FMIZP
|161,70
|173.421.186
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|426.573
|% 10,00
|
|DOCO
|713,30
|116.591.713
|% 9,99
|
|SAYAS
|38,54
|123.893.243
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|41.891.235
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.063.640
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|ADESE
|3,12
|81.360.940
|% -9,83
|
|EKGYO
|1,96
|656.851.303
|% -2,97
|
|GARAN
|6,90
|634.802.928
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,43
|540.452.195
|% 1,81
|
|KOZAL
|124,50
|522.782.218
|% -1,27
|
|FENER
|37,88
|495.297.655
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,96
|656.851.303
|% -2,97
|
|TSKB
|1,39
|143.004.918
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|634.802.928
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,43
|540.452.195
|% 1,81
|
|IHLGM
|1,14
|62.430.790
|% -1,72
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1431
|8,1473
|% 0,56
|
|Euro
|9,6185
|9,6270
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,2262
|11,2825
|% -0,00
|
|Frank
|8,6351
|8,6871
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1638
|2,1747
|% 0,52
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|6,09
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,73
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.990
|3.066
|19,79
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|9,58
|
|Çeyrek
|725
|741
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,08
|
|B. Petrol
|62,64
|62,64
|0,49
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:27DOAS
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 30.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 158, 027 adet işlem
-
14:26IDEAS
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 78.00 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 696 adet işlem
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 86 kaybederek (% -0.81 ) 1, 461
-
14:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, EKGYO
-
14:24XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 10, 062.00 milyon TL de