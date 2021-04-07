***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 09:58
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.669188 TL dir. 06.04.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8.97 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 06.04.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924102
BIST
11:151.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:158,1676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0394
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:159,7017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0312
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:15456,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,75
|Açılış
|: 456,77
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:14
|MTRKS
|33,88
|70.640
|% 10,00
|
|MRSHL
|285,50
|2.685.557
|% 9,98
|
|NTGAZ
|13,67
|1.415.679
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.992.118
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.677.745
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|31.572.381
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,50
|410.443.819
|% 4,40
|
|KRDMD
|7,46
|346.154.247
|% 1,36
|
|GARAN
|6,76
|281.837.171
|% -0,44
|
|JANTS
|854,60
|234.258.560
|% -3,83
|
|THYAO
|12,92
|196.978.490
|% 1,25
|
|EKGYO
|1,93
|136.243.396
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,16
|121.487.507
|% -0,92
|
|TSKB
|1,38
|63.899.132
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,46
|346.154.247
|% 1,36
|
|BJKAS
|9,50
|410.443.819
|% 4,40
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1617
|8,1654
|% 0,46
|
|Euro
|9,6896
|9,6999
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,2566
|11,3130
|% 0,39
|
|Frank
|8,7566
|8,8093
|% 0,59
|
|Riyal
|2,1738
|2,1847
|% 0,53
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-6,54
|
|Altın Gr.
|457
|458
|1,52
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,01
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|0,32
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 31 kaybederek (% -0.78 ) 1, 442
-
11:25XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 4, 728.00 milyon TL de
-
11:25MEGAP
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 484, 711 adet işlem
-
11:25MEGAP
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 484, 711 adet işlem
-
11:24KRONT
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 61.90 lira fiyatla işlem gören hissede 357, 535 adet işlem