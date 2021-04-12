***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2021 12:53
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.04.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.665188 TL dir. 09.04.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8.57 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 09.04.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926644
BIST
15:351.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -10,53
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:358,1386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0160
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1252
15:359,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6889
15:35456,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,47
|Açılış
|: 456,85
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:35
|QUAGR
|19,91
|665.054
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|140.669.859
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|846.809
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.647.551
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|283.270.393
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.297.531
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,67
|969.435.435
|% -5,20
|
|EREGL
|16,35
|515.708.646
|% 0,25
|
|HALKB
|4,58
|479.601.437
|% 0,88
|
|GARAN
|6,63
|472.310.969
|% -0,15
|
|PETKM
|6,07
|444.993.167
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,07
|271.056.462
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,85
|227.891.894
|% -1,60
|
|HALKB
|4,58
|479.601.437
|% 0,88
|
|TSKB
|1,35
|113.698.505
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|283.270.393
|% -9,92
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1341
|8,1386
|% -0,20
|
|Euro
|9,6967
|9,7037
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1933
|11,2495
|% 0,46
|
|Frank
|8,8024
|8,8554
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1694
|2,1803
|% 0,07
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-3,14
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.072
|0,00
|
|Tam
|3.012
|3.087
|-0,50
|
|Yarım
|1.456
|1.493
|-0,24
|
|Çeyrek
|730
|747
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,75
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:45CEOEM
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 981 adet işlem
-
15:44MARTI
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 749, 008 adet işlem
-
15:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 8 kaybederek (% -0.47 ) 1, 426
-
15:43IEYHO
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 1.08 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 551, 641 adet işlem
-
15:41ADESE
Yüzde -6.83 oranında düşüşle 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 682, 115 adet işlem