***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 09:48
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.04.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.673845 TL dir. 15.04.2025
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
0
En Düşük
0
18:058,1039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0966
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1121
En Düşük
8,0020
18:059,6975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0913
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7085
En Düşük
9,5724
18:05458,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,99
|Açılış
|: 458,28
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
458,45
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOHOL
|3,18
|286.348.167
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,40
|122.280.390
|% 0,00
|
|SOKM
|13,00
|144.373.358
|% 0,00
|
|VESTL
|33,46
|238.100.834
|% 0,00
|
|SEKFK
|8,20
|14.514.274
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,18
|286.348.167
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,40
|122.280.390
|% 0,00
|
|SOKM
|13,00
|144.373.358
|% 0,00
|
|VESTL
|33,46
|238.100.834
|% 0,00
|
|SEKFK
|8,20
|14.514.274
|% 0,00
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 0,00
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 0,00
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% 0,00
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% 0,00
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 0,00
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% 0,00
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0999
|8,1083
|% 1,26
|
|Euro
|9,6928
|9,7063
|% 1,04
|
|Sterlin
|11,0691
|11,1246
|% 0,57
|
|Frank
|8,7303
|8,7829
|% 0,92
|
|Riyal
|2,1477
|2,1585
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-1,17
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,71
|0,05
|
|B. Petrol
|67,24
|67,24
|0,30
|