***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 09:58
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.04.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.671879 TL dir. 27.04.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.81 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 27.04.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931550
BIST
11:121.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,28
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.385
11:128,1999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:129,9101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0230
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:12466,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,57
|Açılış
|: 466,50
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:12
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.410.003
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.512.720
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.906.948
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.376.401
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|851.337
|% -9,78
|
|ALMAD
|2,23
|49.256
|% -7,08
|
|GARAN
|7,15
|273.175.075
|% 0,42
|
|PETKM
|6,48
|259.454.167
|% -0,61
|
|EREGL
|19,50
|250.001.161
|% 0,26
|
|THYAO
|11,88
|225.662.288
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,19
|210.846.011
|% 1,13
|
|PETKM
|6,48
|259.454.167
|% -0,61
|
|GARAN
|7,15
|273.175.075
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,08
|76.340.260
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,19
|210.846.011
|% 1,13
|
|TSKB
|1,20
|31.198.725
|% 0,00
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1961
|8,1999
|% -0,06
|
|Euro
|9,9014
|9,9101
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,3490
|11,4059
|% -0,33
|
|Frank
|8,9211
|8,9748
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1808
|2,1918
|% -0,10
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,60
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|66,02
|66,02
|0,15
|