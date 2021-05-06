***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2021 09:38
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.05.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.683972 TL dir. 05.05.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8.00 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 05.05.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934838
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
0
En Düşük
0
18:058,3248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0109
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
18:0510,0429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0474
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0429
En Düşük
9,9803
18:05479,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,31
|Açılış
|: 479,99
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
480,99
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|177,00
|588.002.604
|% 0,00
|
|TMPOL
|15,90
|11.876.846
|% 0,00
|
|TUREX
|10,18
|56.543.302
|% 0,00
|
|TOASO
|28,76
|86.687.499
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,40
|63.922.872
|% 0,00
|
|FROTO
|177,00
|588.002.604
|% 0,00
|
|TMPOL
|15,90
|11.876.846
|% 0,00
|
|TUREX
|10,18
|56.543.302
|% 0,00
|
|TOASO
|28,76
|86.687.499
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,40
|63.922.872
|% 0,00
|
|EREGL
|19,44
|1.044.017.324
|% 0,00
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% 0,00
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,40
|929.116.666
|% 0,00
|
|THYAO
|12,60
|740.161.095
|% 0,00
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|253.392.255
|% 0,00
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|239.818.134
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,71
|584.418.961
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3222
|8,3248
|% 0,13
|
|Euro
|9,9900
|10,0429
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,5356
|11,5935
|% 0,06
|
|Frank
|9,0809
|9,1356
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2128
|2,2239
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|7,35
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,12
|7,13
|0,05
|
|B. Petrol
|69,20
|69,20
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 660, 224 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
-
17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
-
17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem