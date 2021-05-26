***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2021 09:42
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.05.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.719549 TL dir. 25.05.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.78 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 25.05.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938080
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
0
En Düşük
0
18:058,4388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0230
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4624
En Düşük
8,4135
18:0510,3405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0282
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3718
En Düşük
10,3132
18:05516,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 517,03
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
518,24
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|4,38
|324.860
|% 0,00
|
|BAYRK
|11,79
|19.144.923
|% 0,00
|
|ASELS
|14,72
|458.030.819
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,70
|3.024.553
|% 0,00
|
|DNISI
|11,86
|7.700.561
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,11
|6.837.462
|% -3,44
|
|ATSYH
|4,38
|324.860
|% 0,00
|
|BAYRK
|11,79
|19.144.923
|% 0,00
|
|ASELS
|14,72
|458.030.819
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,70
|3.024.553
|% 0,00
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% 0,00
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% 0,00
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% 0,00
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% 0,00
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% 0,00
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4337
|8,4388
|% -0,27
|
|Euro
|10,3318
|10,3405
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,9102
|11,9699
|% -0,22
|
|Frank
|9,3902
|9,4468
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2439
|2,2551
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|6,34
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,11
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,60
|68,60
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
-
17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
-
17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem