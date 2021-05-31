***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 10:51
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.05.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.724838 TL dir. 28.05.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.63 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 28.05.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938932
BIST
12:071.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:078,4926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0721
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:0710,3633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0786
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:07520,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -4,09
|Açılış
|: 520,16
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:05
|YAYLA
|3,85
|37.851.706
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|10.023.797
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.653.106
|% 9,87
|
|TUCLK
|11,87
|40.490.878
|% 9,81
|
|KUTPO
|36,12
|73.440.722
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.911.818
|% -9,95
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|ADESE
|1,41
|28.459.009
|% -6,62
|
|SANFM
|15,42
|1.233.866
|% -6,55
|
|THYAO
|13,28
|454.722.117
|% 2,31
|
|KRDMD
|8,01
|364.834.209
|% 1,52
|
|EREGL
|19,46
|299.073.310
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,94
|242.881.062
|% 3,19
|
|GARAN
|7,98
|230.341.034
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|242.881.062
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|184.439.922
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|364.834.209
|% 1,52
|
|SKBNK
|1,11
|50.500.822
|% 0,91
|
|KARSN
|4,46
|204.329.447
|% -4,50
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4865
|8,4875
|% -0,90
|
|Euro
|10,3500
|10,3557
|% -0,83
|
|Sterlin
|11,9836
|12,0437
|% -1,10
|
|Frank
|9,3888
|9,4453
|% -0,96
|
|Riyal
|2,2547
|2,2660
|% -0,97
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,53
|
|Altın Gr.
|519
|519
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|-20,00
|
|Tam
|3.415
|3.501
|-20,40
|
|Yarım
|1.650
|1.693
|-9,87
|
|Çeyrek
|828
|847
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|0,70
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:21AKCNS
Yüzde 4.47 oranında artışla 18.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 096, 373 adet işlem
-
12:20AKCNS
Yüzde 4.59 oranında artışla 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 096, 023 adet işlem
-
12:19AVTUR
Yüzde 4.08 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 291, 138 adet işlem
-
12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 67 artarak (% 0.31 ) 1, 512
-
12:18XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 4, 719.00 milyon TL de