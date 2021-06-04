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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.06.2021 09:38



***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin  03.06.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.722057 TL dir. 03.06.2026


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BIST En Aktif Hisseler11:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOBET 4,20 213.934.287 % 9,09  
EPLAS 32,88 7.639.540 % 8,30  
FRIGO 22,78 17.060.959 % 7,86  
MZHLD 45,20 1.376.956 % 6,55  
IZFAS 6,69 6.352.798 % 6,02  
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11:08 Alış Satış %  
Dolar 8,6943 8,7000 % -0,03  
Euro 10,5357 10,5436 % -0,25  
Sterlin 12,2782 12,3397 % 0,32  
Frank 9,6009 9,6587 % 0,08  
Riyal 2,3195 2,3311 % 0,25  
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11:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 0,12  
Altın Gr. 525 525 1,51  
Cumhuriyet 3.470 3.523 -12,00  
Tam 3.456 3.543 -14,21  
Yarım 1.670 1.714 -6,88  
Çeyrek 838 857 -3,44  
Gümüş.Ons 27,38 27,41 -0,04  
Gümüş Gr. 7,67 7,68 0,00  
B. Petrol 71,54 71,54 0,23  
Seans Raporu 11:08
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