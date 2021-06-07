***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2021 10:16
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.06.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.724301 TL dir. 04.06.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8.29 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 04.06.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940406
BIST
17:321.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,72
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:328,6281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0387
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:3210,5242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0259
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:32524,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,27
|Açılış
|: 524,73
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:31
|ATATP
|29,04
|10.449.696
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.583.365
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.229.161
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.974.283
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.755.422
|% 9,01
|
|METUR
|22,50
|24.044.610
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.500,50
|2.149.924
|% -7,08
|
|DERHL
|5,15
|14.713.827
|% -6,70
|
|YESIL
|71,95
|19.233.803
|% -6,56
|
|GARAN
|8,27
|1.287.021.469
|% 2,10
|
|THYAO
|14,30
|1.241.417.628
|% 1,85
|
|KOZAL
|124,10
|675.283.736
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,77
|537.526.448
|% 0,26
|
|SISE
|8,16
|488.395.190
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,98
|365.543.272
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,25
|382.659.215
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.287.021.469
|% 2,10
|
|BOBET
|4,08
|438.907.581
|% -3,55
|
|THYAO
|14,30
|1.241.417.628
|% 1,85
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6238
|8,6252
|% -0,48
|
|Euro
|10,5124
|10,5194
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1931
|12,2542
|% -0,34
|
|Frank
|9,5733
|9,6310
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2946
|2,3061
|% -0,41
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-0,57
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,60
|71,60
|-0,29
|
Seans Raporu
17:31
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-
17:46SNGYO
Yüzde 5.07 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 319, 367 adet işlem
-
17:44DGKLB
Yüzde 5.60 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 406, 855 adet işlem
-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, BIMAS
-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, KOZAL, ASELS
-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 81 artarak (% 1.02 ) 1, 268