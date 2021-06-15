***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2021 09:59
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.06.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.740923 TL dir. 14.06.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.66 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 14.06.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942310
BIST
11:181.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.450
11:188,5472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0780
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5647
En Düşük
8,4510
11:1810,3856
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1183
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,3958
En Düşük
10,2523
11:18511,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,52
|Açılış
|: 511,72
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
514,09
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler11:15
|MRSHL
|277,20
|2.043.937
|% 10,00
|
|EMNIS
|23,64
|444.385
|% 9,95
|
|TUREX
|10,16
|49.314.606
|% 9,36
|
|EUKYO
|6,91
|2.655.140
|% 7,47
|
|HUBVC
|13,51
|9.733.723
|% 7,22
|
|TKURU
|127,80
|1.255.544
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|513.158
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|2.412.022
|% -9,82
|
|OYYAT
|23,50
|70.230.253
|% -5,17
|
|ICBCT
|5,69
|2.287.972
|% -5,01
|
|EKGYO
|2,25
|498.436.482
|% 3,21
|
|THYAO
|14,71
|274.830.362
|% 0,62
|
|KRDMD
|7,70
|188.474.448
|% 0,79
|
|KOZAL
|124,10
|184.312.331
|% 0,73
|
|GARAN
|8,35
|172.738.364
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,25
|498.436.482
|% 3,21
|
|YKBNK
|2,25
|147.451.393
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,85
|162.756.245
|% -2,78
|
|IHLGM
|1,23
|42.555.187
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,70
|188.474.448
|% 0,79
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5435
|8,5461
|% 0,91
|
|Euro
|10,3760
|10,3836
|% 1,13
|
|Sterlin
|12,0155
|12,0758
|% 0,88
|
|Frank
|9,4795
|9,5366
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2696
|2,2810
|% 0,80
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,44
|
|Altın Gr.
|512
|512
|3,58
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,00
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|0,26
|
Seans Raporu
11:15
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-
11:26BOBET
Yüzde 4.55 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 752, 455 adet işlem
-
11:25EGEEN
Yüzde 4.30 oranında artışla 1, 313.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 627 adet işlem
-
11:24XU100
Endeks 1, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 3, 471.00 milyon TL de
-
11:24BASCM
Yüzde 4.62 oranında artışla 13.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 850 adet işlem
-
11:22KRGYO
Yüzde 5.69 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 792 adet işlem