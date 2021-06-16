***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2021 09:31
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.06.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.739003 TL dir. 15.06.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.80 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 15.06.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942575
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
0
En Düşük
0
18:058,5137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0437
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5790
En Düşük
8,5082
18:0510,3322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0501
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4101
En Düşük
10,3240
18:05509,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,48
|Açılış
|: 509,99
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
509,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|6,21
|137.264.082
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 0,00
|
|TAVHL
|27,22
|299.274.056
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,15
|94.934.276
|% 0,00
|
|ORGE
|5,80
|5.758.807
|% 0,00
|
|BMSCH
|6,21
|137.264.082
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 0,00
|
|TAVHL
|27,22
|299.274.056
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,15
|94.934.276
|% 0,00
|
|ORGE
|5,80
|5.758.807
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,00
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 0,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,00
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,00
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 0,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5101
|8,5137
|% -0,51
|
|Euro
|10,3229
|10,3322
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,9966
|12,0568
|% -0,17
|
|Frank
|9,4613
|9,5183
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2688
|2,2802
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|1,88
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,77
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem