***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2021 09:56
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.07.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.773816 TL dir. 07.07.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.42 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 07.07.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948274
BIST
11:151.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:158,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0342
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:1510,3174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0669
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3350
En Düşük
10,2314
11:15506,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,71
|Açılış
|: 506,48
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,61
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:15
|TUREX
|11,57
|9.888.370
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|PINSU
|7,50
|4.296.131
|% 6,69
|
|MAKTK
|2,92
|36.857.677
|% 6,57
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.047.928
|% -10,00
|
|SRVGY
|83,00
|17.144.970
|% -9,24
|
|KATMR
|3,22
|39.269.047
|% -6,67
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|ERBOS
|127,80
|41.614.268
|% -5,47
|
|GARAN
|8,65
|244.091.448
|% -0,92
|
|THYAO
|13,78
|173.213.840
|% -0,51
|
|PETKM
|5,36
|166.669.044
|% 0,00
|
|BIOEN
|28,00
|114.428.458
|% 4,95
|
|FENER
|38,60
|105.138.031
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,91
|89.793.475
|% 0,53
|
|TSKB
|1,27
|51.855.628
|% -0,78
|
|ODAS
|1,96
|62.786.863
|% -2,97
|
|PETKM
|5,36
|166.669.044
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|65.795.041
|% -0,44
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7144
|8,7195
|% 0,39
|
|Euro
|10,2891
|10,3174
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,9697
|12,0298
|% 0,15
|
|Frank
|9,4363
|9,4931
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3162
|2,3278
|% 0,31
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|4,04
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,34
|72,34
|-1,09
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:26XU100
Endeks 1, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 2, 775.00 milyon TL de
-
11:24KATMR
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 066, 281 adet işlem
-
11:23AGYO
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 100, 820 adet işlem
-
11:22ERBOS
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 128.00 lira fiyatla işlem gören hissede 307, 971 adet işlem
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KRDMD, TTKOM