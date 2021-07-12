***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2021 11:52
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.07.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.771923 TL dir. 09.07.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.25 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 09.07.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950206
BIST
14:401.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,64
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:408,6469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0112
|Açılış
|: 8,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:4010,2443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0483
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:40499,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,72
|Açılış
|: 499,83
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,39
BIST En Aktif Hisseler14:40
|VBTYZ
|13,72
|45.248.368
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.500.762
|% 9,73
|
|DGGYO
|8,37
|1.250.759
|% 9,41
|
|ERBOS
|144,50
|123.771.704
|% 8,00
|
|AVHOL
|5,33
|9.944.966
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.376.740
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,48
|13.934.531
|% -9,95
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,74
|840.383.934
|% 2,46
|
|THYAO
|13,52
|454.244.965
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,28
|417.703.515
|% 0,83
|
|PETKM
|5,45
|348.511.297
|% 0,18
|
|EREGL
|18,36
|332.507.498
|% 1,72
|
|GARAN
|8,74
|840.383.934
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,30
|214.483.222
|% 0,88
|
|PEKGY
|1,09
|94.142.693
|% -0,91
|
|PETKM
|5,45
|348.511.297
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,28
|417.703.515
|% 0,83
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6426
|8,6469
|% -0,13
|
|Euro
|10,2264
|10,2443
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,9301
|11,9899
|% -0,58
|
|Frank
|9,3892
|9,4457
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2960
|2,3075
|% -0,24
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-9,74
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|-20,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|-21,74
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|-10,52
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,25
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,94
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:50DOAS
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 24.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 059, 724 adet işlem
-
14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 41 kaybederek (% -0.16 ) 1, 486
-
14:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, GARAN
-
14:44KGYO
Yüzde -9.75 oranında düşüşle 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 717, 729 adet işlem
-
14:43XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 5, 999.00 milyon TL de