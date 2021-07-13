***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2021 09:22
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.07.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.760454TL dir. 12.07.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.18 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 12.07.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950519
BIST
10:101.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.354
10:108,6227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0125
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6084
10:1010,2395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0132
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2187
10:10502,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,79
|Açılış
|: 502,26
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,21
BIST En Aktif Hisseler10:10
|YAPRK
|33,66
|2.571.516
|% 9,14
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|BALAT
|4,89
|237.901
|% 5,16
|
|SODSN
|22,04
|105.193
|% 4,75
|
|FADE
|14,16
|12.930.312
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,92
|1.618.008
|% -7,69
|
|AYCES
|60,00
|983.005
|% -7,69
|
|VBTYZ
|12,93
|35.153.184
|% -5,76
|
|ISBIR
|5.000,00
|145.000
|% -5,66
|
|GARAN
|8,62
|100.836.291
|% -0,23
|
|THYAO
|13,29
|59.864.699
|% 0,38
|
|PETKM
|5,33
|46.274.054
|% 0,76
|
|VBTYZ
|12,93
|35.153.184
|% -5,76
|
|YKBNK
|2,27
|33.592.628
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|31.059.138
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,27
|33.592.628
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,09
|15.572.226
|% -3,54
|
|TSKB
|1,22
|15.626.505
|% -0,81
|
|GARAN
|8,62
|100.836.291
|% -0,23
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6195
|8,6227
|% -0,14
|
|Euro
|10,2307
|10,2395
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9326
|11,9924
|% -0,18
|
|Frank
|9,3923
|9,4489
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% -0,09
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,60
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,31
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,34
|