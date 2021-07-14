***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 09:35
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.07.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.756171 TL dir. 13.07.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.98 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 13.07.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951016
BIST
10:531.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 17,74
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.365
En Düşük
1.349
10:538,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6383
En Düşük
8,6062
10:5310,1785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0143
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,1957
En Düşük
10,1397
10:53502,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,02
|Açılış
|: 502,99
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler10:53
|EDATA
|8,12
|49.123.283
|% 9,88
|
|UTPYA
|20,50
|50.635
|% 9,39
|
|VBTYZ
|14,25
|71.330.515
|% 8,61
|
|EDIP
|3,75
|26.574.116
|% 8,07
|
|IHYAY
|0,74
|6.435.146
|% 7,25
|
|MMCAS
|5,87
|84.816
|% -7,99
|
|EKIZ
|7,03
|116.740
|% -5,00
|
|CASA
|127,00
|18.415
|% -4,58
|
|BASCM
|11,40
|17.875
|% -4,20
|
|BANVT
|60,55
|728.161
|% -4,19
|
|GARAN
|8,53
|314.872.592
|% 0,95
|
|SASA
|28,72
|235.279.632
|% 1,34
|
|THYAO
|13,22
|166.665.861
|% 0,92
|
|KRDMD
|7,24
|117.216.991
|% 2,12
|
|EREGL
|18,30
|102.186.081
|% 2,12
|
|PEKGY
|1,00
|50.785.166
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|93.431.864
|% 0,44
|
|GARAN
|8,53
|314.872.592
|% 0,95
|
|KRDMD
|7,24
|117.216.991
|% 2,12
|
|IHLAS
|0,57
|9.069.166
|% 3,64
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6318
|8,6353
|% 0,19
|
|Euro
|10,1748
|10,1785
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,9083
|11,9680
|% 0,32
|
|Frank
|9,3602
|9,4166
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2942
|2,3057
|% 0,13
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,31
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,24
|0,03
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|-0,02
|
Seans Raporu
10:53
daha fazla
-
11:02BLCYT
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.68 lira fiyatla işlem gören hissede 600, 873 adet işlem
-
11:01IHYAY
Yüzde 8.70 oranında artışla 0.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 609, 059 adet işlem
-
11:00XU100
Endeks 1, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 2, 104.00 milyon TL de
-
11:00KGYO
Yüzde 5.27 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 171, 539 adet işlem
-
10:59SNGYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 584, 720 adet işlem