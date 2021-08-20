***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2021 09:40
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.08.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.835380 TL dir. 19.08.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.89 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 19.08.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959592
BIST
10:581.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,77
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
10:588,5394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0326
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
10:589,9864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0134
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0146
En Düşük
9,9367
10:58490,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,98
|Açılış
|: 490,93
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:58
|AGYO
|4,52
|151.286.720
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|201.200
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|ATATP
|35,38
|14.516.007
|% 9,94
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|FONET
|14,83
|7.469.993
|% -5,42
|
|MARKA
|4,73
|1.628.315
|% -5,40
|
|EMKEL
|2,89
|17.760.636
|% -4,93
|
|RYGYO
|4,65
|5.843.709
|% -4,91
|
|TUCLK
|13,80
|10.125.991
|% -4,17
|
|GARAN
|9,29
|319.427.976
|% 0,00
|
|EREGL
|18,45
|194.077.748
|% -0,54
|
|AGYO
|4,52
|151.286.720
|% 9,98
|
|KRDMD
|7,57
|148.960.091
|% -1,43
|
|THYAO
|12,19
|118.514.473
|% 0,00
|
|ODAS
|1,40
|77.089.104
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,85
|79.828.893
|% 0,54
|
|GARAN
|9,29
|319.427.976
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,55
|86.980.266
|% 0,39
|
|AGYO
|4,52
|151.286.720
|% 9,98
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5382
|8,5394
|% 0,38
|
|Euro
|9,9769
|9,9864
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,5946
|11,6528
|% 0,46
|
|Frank
|9,2856
|9,3416
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2710
|2,2824
|% 0,62
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,83
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,04
|
|B. Petrol
|66,36
|66,36
|-0,09
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
-
11:09EMKEL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 119, 239 adet işlem
-
11:08GENIL
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 15.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 604, 520 adet işlem
-
11:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KRDMD, GUBRF
-
11:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, YKBNK, GARAN
-
11:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 25 kaybederek (% -0.26 ) 1, 269