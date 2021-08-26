***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2021 10:26
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.08.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.862553 TL dir. 25.08.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.94 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 25.08.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960518
BIST
11:471.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,70
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
11:478,3691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
11:479,8650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
11:47479,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,78
|Açılış
|: 479,99
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler11:47
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.447.092
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|FMIZP
|123,80
|28.396.194
|% 6,72
|
|AGYO
|3,69
|8.374.967
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.136.182
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|472.094.970
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,26
|259.294.145
|% -7,10
|
|AYCES
|58,30
|825.818
|% -6,19
|
|THYAO
|12,79
|637.186.241
|% 2,32
|
|GESAN
|24,62
|472.094.970
|% -9,95
|
|GARAN
|9,53
|385.347.631
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,16
|283.413.509
|% -4,92
|
|BRLSM
|11,26
|259.294.145
|% -7,10
|
|MRGYO
|1,16
|283.413.509
|% -4,92
|
|ODAS
|1,49
|86.956.638
|% 1,36
|
|THYAO
|12,79
|637.186.241
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,84
|82.003.115
|% 0,00
|
|GARAN
|9,53
|385.347.631
|% 0,00
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3628
|8,3691
|% -0,02
|
|Euro
|9,8566
|9,8650
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,4499
|11,5073
|% -0,28
|
|Frank
|9,0753
|9,1300
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2221
|2,2332
|% -0,10
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-6,04
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|3.184
|3.233
|-15,00
|
|Tam
|3.170
|3.250
|-17,70
|
|Yarım
|1.532
|1.572
|-8,56
|
|Çeyrek
|769
|786
|-4,28
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|-0,71
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
12:01XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 4, 062.00 milyon TL de
-
11:59DARDL
Yüzde 4.41 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 446, 108 adet işlem
-
11:57FMIZP
Yüzde 6.81 oranında artışla 123.90 lira fiyatla işlem gören hissede 230, 101 adet işlem
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, GARAN, ARCLK
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KCHOL, SAHOL