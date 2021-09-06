***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2021 11:28
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.09.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.861279 TL dir. 03.09.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.97 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 03.09.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961889
BIST
16:511.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,97
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.447
En Düşük
1.428
16:518,4680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:5110,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0035
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:51488,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,32
|Açılış
|: 488,03
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:49
|ORCAY
|14,33
|160.491.012
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.321.074
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.699.390
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.597.568
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.607.157
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,09
|86.885.324
|% -4,55
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,53
|1.480.752.941
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,54
|620.920.169
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|527.578.683
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,29
|433.698.314
|% 0,41
|
|EREGL
|18,03
|350.284.242
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|620.920.169
|% 0,40
|
|GARAN
|9,53
|1.480.752.941
|% 1,28
|
|HALKB
|4,76
|328.948.777
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|74.567.767
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|433.698.314
|% 0,41
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4647
|8,4669
|% 0,06
|
|Euro
|10,0154
|10,0234
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,6790
|11,7376
|% 0,55
|
|Frank
|9,1763
|9,2316
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2493
|2,2606
|% 0,02
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,68
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|13,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|13,21
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|6,39
|
|Çeyrek
|780
|798
|3,19
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|-0,82
|
Seans Raporu
16:49
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-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 4 artarak (% 0.68 ) 1, 547
-
17:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:01XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 9, 739.00 milyon TL de
-
17:01IDGYO
Yüzde 5.19 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 709, 987 adet işlem
-
17:00BRYAT
Yüzde 6.39 oranında artışla 438.00 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 499 adet işlem