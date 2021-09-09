***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2021 09:58
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.09.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.856883 TL dir. 08.09.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.94 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 08.09.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962945
BIST
14:301.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.444
En Düşük
1.428
14:308,4623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4485
14:3010,0308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0141
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:30489,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,15
|Açılış
|: 489,88
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ORCAY
|14,33
|158.372.393
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.743.020
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.511.674
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.170.384
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.356.434
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,52
|23.899.218
|% -4,33
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,47
|1.021.453.353
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,54
|507.047.455
|% 0,40
|
|THYAO
|12,45
|337.336.773
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,28
|335.318.081
|% 0,28
|
|HALKB
|4,78
|299.263.441
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,54
|507.047.455
|% 0,40
|
|GARAN
|9,47
|1.021.453.353
|% 0,64
|
|HALKB
|4,78
|299.263.441
|% 2,36
|
|IHLAS
|0,60
|30.347.439
|% -1,64
|
|ODAS
|1,48
|69.270.433
|% 2,07
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4589
|8,4623
|% 0,00
|
|Euro
|10,0203
|10,0308
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,6593
|11,7178
|% 0,38
|
|Frank
|9,1699
|9,2252
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2504
|2,2617
|% 0,07
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|10,35
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|17,69
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|8,56
|
|Çeyrek
|781
|799
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|73,18
|73,18
|0,58
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:41XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 7, 172.00 milyon TL de
-
14:37OYLUM
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 656, 195 adet işlem
-
14:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, TAVHL, VESTL
-
14:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, HALKB, TKFEN
-
14:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 11 artarak (% 0.56 ) 1, 268