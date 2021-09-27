***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2021 10:38
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.09.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.845458 TL dir. 24.09.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.68 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 24.09.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965296
BIST
11:231.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,63
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.392
11:238,8578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8433
11:2310,3600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0735
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3442
11:23499,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 499,43
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler11:23
|OYLUM
|12,79
|12.960.905
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,32
|18.110.050
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.335.353
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|3.289.998
|% 9,94
|
|GEDIK
|7,35
|9.300.202
|% 9,87
|
|KTSKR
|50,50
|9.425.146
|% -6,05
|
|BJKAS
|5,90
|48.775.216
|% -4,07
|
|AGYO
|2,86
|10.780.498
|% -3,38
|
|KIMMR
|3,89
|103.432.638
|% -3,23
|
|BASCM
|9,20
|3.082
|% -3,16
|
|THYAO
|13,59
|398.758.550
|% -0,22
|
|GARAN
|8,87
|384.068.833
|% 0,57
|
|TUPRS
|112,30
|175.407.980
|% 1,35
|
|SISE
|8,25
|166.603.876
|% 0,73
|
|PETKM
|6,36
|146.200.820
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,34
|141.875.493
|% 0,86
|
|GARAN
|8,87
|384.068.833
|% 0,57
|
|THYAO
|13,59
|398.758.550
|% -0,22
|
|KIMMR
|3,89
|103.432.638
|% -3,23
|
|PETKM
|6,36
|146.200.820
|% 1,60
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8564
|8,8578
|% -0,09
|
|Euro
|10,3562
|10,3600
|% -0,70
|
|Sterlin
|12,0940
|12,1547
|% 0,06
|
|Frank
|9,5021
|9,5593
|% -0,53
|
|Riyal
|2,3556
|2,3674
|% -0,04
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|0,92
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,55
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|78,24
|78,24
|1,01
|
Seans Raporu
11:23
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11:34ERSU
Yüzde 4.69 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 451, 521 adet işlem
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11:33
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11:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 62 artarak (% 0.71 ) 1, 223
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11:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, GEDIK, INVEO, OYLUM, KERVN, RALYH
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11:33
ISBTR, RALYH, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında