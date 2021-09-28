***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2021 09:59
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.09.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.856181 TL dir. 27.09.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.93 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 27.09.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965453
BIST
10:241.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,95
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.387
10:248,8693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0520
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8735
En Düşük
8,8095
10:2410,3634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0448
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3754
En Düşük
10,2978
10:24496,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 495,99
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler10:24
|YEOTK
|88,55
|22.174.468
|% 10,00
|
|PKENT
|2.861,30
|2.966.962
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|2.786.215
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.046.183
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|129.918
|% 9,95
|
|BIOEN
|33,90
|17.435.653
|% -9,98
|
|OYLUM
|11,52
|9.685.579
|% -9,93
|
|KTSKR
|47,40
|4.723.093
|% -6,05
|
|TSPOR
|3,31
|34.135.002
|% -5,43
|
|IZTAR
|21,30
|7.366.081
|% -4,91
|
|THYAO
|13,67
|140.334.397
|% 1,03
|
|GARAN
|8,86
|139.425.483
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,34
|122.481.269
|% -0,47
|
|TUPRS
|112,70
|116.973.793
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,33
|96.792.941
|% -1,27
|
|YKBNK
|2,33
|96.792.941
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,34
|122.481.269
|% -0,47
|
|GARAN
|8,86
|139.425.483
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,78
|24.265.730
|% 0,00
|
|SKBNK
|0,96
|12.701.404
|% -2,04
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8669
|8,8693
|% 0,59
|
|Euro
|10,3546
|10,3634
|% 0,43
|
|Sterlin
|12,0843
|12,1449
|% 0,36
|
|Frank
|9,5007
|9,5580
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3557
|2,3675
|% 0,52
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-8,68
|
|Altın Gr.
|495
|496
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,50
|79,50
|0,78
|
Seans Raporu
10:24
daha fazla
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, VESTL, KOZAL
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, THYAO, TUPRS
-
10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 44 kaybederek (% -0.20 ) 1, 219
-
10:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, ORCAY, BRMEN, PKENT, GEDIK, YEOTK, RALYH
-
10:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BIOEN, OYLUM