***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin 29.09.2021 tarih ve 2021/8 nolu toplantısında alınan Yönetim Kurulu Kararı ile OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilci Sn. İlker Metin ORAK'ın gerçek kişi temsilcilik görevinin sona ermesine nedeniyle, yerine OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. adına hareket edecek gerçek kişi temsilcisi olarak Erol ERGÖNEN' in seçilerek tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965978BIST