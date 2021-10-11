***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2021 10:55
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.10.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.876457 TL dir. 08.10.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.72 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğini
n "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 08.10.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969400
BIST
12:171.412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,36
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.413
En Düşük
1.402
12:178,9616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0068
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9680
En Düşük
8,9134
12:1710,3586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0243
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
12:17504,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,57
|Açılış
|: 504,27
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler12:17
|KSTUR
|205,70
|230.384
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.642.386
|% 9,98
|
|DOBUR
|35,12
|4.571.592
|% 9,96
|
|MERIT
|21,06
|7.140.341
|% 9,92
|
|EDIP
|3,47
|47.305.973
|% 9,81
|
|GESAN
|21,60
|145.664.378
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|7.874.539
|% -9,98
|
|KERVN
|0,65
|1.378.578
|% -9,72
|
|KNFRT
|4,43
|43.762.007
|% -8,47
|
|TGSAS
|14,92
|6.284.354
|% -5,45
|
|TUPRS
|126,20
|402.296.502
|% 2,60
|
|KRDMD
|6,66
|401.337.942
|% 3,58
|
|GARAN
|9,37
|392.295.953
|% 0,75
|
|EREGL
|17,53
|325.844.109
|% 2,69
|
|THYAO
|14,26
|306.574.474
|% 1,21
|
|KRDMD
|6,66
|401.337.942
|% 3,58
|
|EKGYO
|1,78
|103.336.017
|% 0,00
|
|GARAN
|9,37
|392.295.953
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,39
|95.136.817
|% 0,84
|
|PETKM
|6,22
|243.373.310
|% 1,30
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9559
|8,9616
|% -0,08
|
|Euro
|10,3527
|10,3586
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,1538
|12,2147
|% -0,17
|
|Frank
|9,6059
|9,6638
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3786
|2,3906
|% -0,23
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-4,05
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|-12,00
|
|Tam
|3.325
|3.409
|-6,75
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-3,26
|
|Çeyrek
|806
|825
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,18
|84,18
|1,79
|
Seans Raporu
12:17
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12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, EKGYO, DOHOL
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12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 64 artarak (% 1.11 ) 1, 240
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, EDIP, MERIT, KSTUR, DOBUR
-
12:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, KERVN, YUNSA
-
12:28
DOBUR, AYCES, EDIP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında