***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2021 10:29
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.10.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.911139 TL dir. 21.10.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.75 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 21.10.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971879
BIST
10:221.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:229,6327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1326
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:2211,2200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1402
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
10:22555,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 9,80
|Açılış
|: 555,02
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
555,15
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:22
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,81
|36.283.326
|% 7,25
|
|ANGEN
|26,52
|130.022.482
|% 7,19
|
|ERBOS
|90,55
|31.205.460
|% 5,54
|
|OLMK
|7,20
|663.640
|% -6,49
|
|GEDZA
|15,14
|189.690
|% -4,90
|
|FADE
|8,19
|45.877.152
|% -4,77
|
|ANELE
|2,69
|3.430.288
|% -4,27
|
|ERSU
|4,40
|4.267.475
|% -3,72
|
|SISE
|8,39
|186.344.770
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,34
|166.192.901
|% 1,24
|
|GARAN
|8,99
|161.053.065
|% 0,00
|
|SASA
|28,22
|155.925.355
|% 2,25
|
|THYAO
|14,05
|142.341.145
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,48
|89.843.948
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,34
|166.192.901
|% 1,24
|
|SISE
|8,39
|186.344.770
|% 0,36
|
|GARAN
|8,99
|161.053.065
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|21.364.880
|% 0,00
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6264
|9,6327
|% 1,40
|
|Euro
|11,2107
|11,2200
|% 1,27
|
|Sterlin
|13,2293
|13,2956
|% 1,15
|
|Frank
|10,4487
|10,5117
|% 1,29
|
|Riyal
|2,5578
|2,5706
|% 1,17
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|9,91
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,87
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,51
|0,12
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,17
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 66 kaybederek (% -0.04 ) 1, 567
-
10:32
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, OLMK, AKPAZ
-
10:32XU100
Endeks 1, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 2, 204.00 milyon TL de
-
10:32HLGYO
Yüzde 6.87 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 477, 394 adet işlem
-
10:31GLCVY
Yüzde 4.53 oranında artışla 15.69 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 176, 427 adet işlem