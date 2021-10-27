***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 09:48
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.10.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.916494 TL dir. 26.10.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.85 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 26.10.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972668
BIST
11:311.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
11:319,5021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0336
|Açılış
|: 9,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
11:3111,0427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0243
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
11:31544,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -5,53
|Açılış
|: 544,41
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler11:31
|HEDEF
|2,84
|2.749.907
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.515.171
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,82
|33.918.928
|% 8,66
|
|JANTS
|63,10
|101.758.126
|% 7,59
|
|ERBOS
|122,60
|159.369.221
|% 7,54
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|OTKAR
|340,50
|74.049.038
|% -3,40
|
|ASELS
|16,43
|502.622.788
|% -3,18
|
|ATLAS
|1,30
|1.921.427
|% -2,99
|
|BERA
|9,90
|87.607.836
|% -2,94
|
|GARAN
|9,41
|993.343.844
|% 1,84
|
|ASELS
|16,43
|502.622.788
|% -3,18
|
|EREGL
|19,72
|475.916.923
|% -1,40
|
|AKBNK
|5,71
|427.085.035
|% 2,33
|
|BIMAS
|63,10
|411.441.236
|% 1,53
|
|GARAN
|9,41
|993.343.844
|% 1,84
|
|YKBNK
|2,63
|250.628.808
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,97
|175.918.642
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,71
|427.085.035
|% 2,33
|
|ODAS
|1,41
|65.078.137
|% 0,00
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4965
|9,5021
|% -0,35
|
|Euro
|11,0336
|11,0427
|% -0,22
|
|Sterlin
|13,0095
|13,0748
|% -0,63
|
|Frank
|10,2942
|10,3562
|% -0,36
|
|Riyal
|2,5224
|2,5350
|% -0,53
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-8,42
|
|Altın Gr.
|544
|544
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,59
|84,59
|-1,06
|
Seans Raporu
11:31
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-
11:45XU100
Endeks 1, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 8, 319.00 milyon TL de
-
11:44ERBOS
Yüzde 7.54 oranında artışla 122.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 284 adet işlem
-
11:43HEKTS
Yüzde 4.45 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 437, 172 adet işlem
-
11:42JANTS
Yüzde 7.67 oranında artışla 63.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 840 adet işlem
-
11:41TUCLK
Yüzde 6.11 oranında artışla 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 949 adet işlem