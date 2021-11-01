***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2021 19:25
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi,OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: İbrahim Emrah SİLAV) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına,
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi, OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (adına hareket eden gerçek kişi Erol ERGÖNEN) olarak görev yapmasına,
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (adına hareket eden gerçek kişi: Gökhan EROĞLU) Şirket içi işlemlerde İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973770
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
18:059,5219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0677
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
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9,6129
En Düşük
9,4858
18:0511,0413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0726
|Açılış
|: 10,9900
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|Önceki Kapanış
|: 10,9700
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11,1161
En Düşük
10,9982
18:05547,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -2,07
|Açılış
|: 547,95
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|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|2,20
|20.642.312
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|83.215.163
|% 10,00
|
|OSMEN
|26,62
|6.369.659
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.533.286
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.660.353
|% 9,97
|
|NUGYO
|14,04
|39.744.293
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|48.429.737
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,98
|402.785
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.375.770
|% -9,91
|
|BALAT
|7,57
|810.791
|% -7,00
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|THYAO
|15,28
|1.185.093.766
|% 2,07
|
|SISE
|8,53
|1.084.671.204
|% -1,50
|
|BIMAS
|64,00
|867.468.712
|% 2,98
|
|GUBRF
|69,90
|754.504.194
|% 1,67
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,80
|699.228.793
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,03
|384.994.208
|% 3,05
|
|ODAS
|1,43
|193.869.877
|% 2,14
|
|TSKB
|1,34
|173.689.538
|% 3,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5166
|9,5219
|% -0,71
|
|Euro
|11,0335
|11,0413
|% -0,65
|
|Sterlin
|12,9750
|13,0401
|% -0,79
|
|Frank
|10,3989
|10,4616
|% -0,28
|
|Riyal
|2,5295
|2,5422
|% -0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|8,24
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|1,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DGATE
Yüzde 5.31 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 256 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, FROTO, EKGYO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.85 ) 1, 346
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, HEDEF, ZRGYO, KLGYO, GSRAY, LUKSK, ATATP, TSPOR, RALYH
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGSER, AKFGY, NUGYO, BIOEN