***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2021 10:33
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.11.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.91849 TL dir. 02.11.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.93 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 02.11.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974139
BIST
11:491.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.529
11:499,6563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0539
|Açılış
|: 9,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6705
En Düşük
9,5937
11:4911,1982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0749
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2077
En Düşük
11,1061
11:49552,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 552,02
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler11:49
|IHAAS
|5,06
|20.408.498
|% 10,00
|
|ERBOS
|135,00
|113.651.054
|% 9,93
|
|PRKAB
|24,58
|104.652.464
|% 9,44
|
|TUREX
|13,16
|33.897.873
|% 8,40
|
|DOBUR
|69,65
|32.714.136
|% 8,15
|
|KARYE
|19,79
|31.622.960
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.470.047
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,46
|24.264.935
|% -9,34
|
|CANTE
|13,03
|45.535.500
|% -9,20
|
|HEDEF
|3,48
|128.972.204
|% -7,69
|
|GARAN
|10,28
|1.002.517.938
|% 1,18
|
|SISE
|8,79
|491.013.298
|% 1,97
|
|THYAO
|15,52
|467.270.220
|% 0,19
|
|TSPOR
|5,06
|440.887.270
|% -5,77
|
|EREGL
|18,95
|269.357.643
|% -0,73
|
|GARAN
|10,28
|1.002.517.938
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,01
|193.532.300
|% -0,99
|
|ODAS
|1,45
|131.541.219
|% 1,40
|
|TSPOR
|5,06
|440.887.270
|% -5,77
|
|TSKB
|1,40
|98.525.994
|% 2,19
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6519
|9,6563
|% 0,56
|
|Euro
|11,1887
|11,1982
|% 0,67
|
|Sterlin
|13,0673
|13,1329
|% 0,24
|
|Frank
|10,5070
|10,5703
|% 0,48
|
|Riyal
|2,5600
|2,5728
|% 0,30
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-5,44
|
|Altın Gr.
|552
|552
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|83,23
|83,23
|-1,49
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:04TUREX
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 677, 755 adet işlem
-
12:03TUREX
Yüzde 8.24 oranında artışla 13.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 667, 823 adet işlem
-
12:02VERTU
Yüzde 6.50 oranında artışla 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 060, 579 adet işlem
-
12:01OZBAL
Yüzde 6.82 oranında artışla 18.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 176, 607 adet işlem
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 43 artarak (% 0.48 ) 1, 350