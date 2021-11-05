***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2021 10:13
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.11.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.92186 TL dir. 04.11.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.94 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 04.11.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975046
BIST
10:221.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,39
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.578
En Düşük
1.571
10:229,7407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0578
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
10:2211,2693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0431
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
10:22562,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,56
|Açılış
|: 561,87
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler10:22
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|RALYH
|8,74
|46.804.278
|% 6,46
|
|KONTR
|79,40
|80.097.065
|% 6,22
|
|IZFAS
|6,69
|1.604.785
|% 5,69
|
|GEDZA
|17,19
|4.331.326
|% 5,59
|
|BASGZ
|25,24
|1.981.820
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|50.950.415
|% -9,99
|
|DARDL
|2,76
|18.290.450
|% -6,44
|
|GRNYO
|2,47
|587.622
|% -4,63
|
|ERBOS
|126,70
|23.624.237
|% -4,16
|
|THYAO
|17,07
|392.785.961
|% 0,59
|
|GARAN
|10,43
|301.705.838
|% -0,19
|
|TUPRS
|142,40
|267.144.989
|% -0,21
|
|EKGYO
|2,07
|146.012.305
|% 0,98
|
|ASELS
|16,75
|131.472.498
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,07
|146.012.305
|% 0,98
|
|TSKB
|1,52
|100.323.846
|% -0,65
|
|SKBNK
|1,10
|52.516.088
|% 0,00
|
|GARAN
|10,43
|301.705.838
|% -0,19
|
|ODAS
|1,45
|38.552.968
|% 0,00
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7364
|9,7407
|% 0,60
|
|Euro
|11,2589
|11,2693
|% 0,38
|
|Sterlin
|13,0928
|13,1584
|% 0,30
|
|Frank
|10,6186
|10,6826
|% 0,32
|
|Riyal
|2,5852
|2,5982
|% 0,30
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,98
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,04
|
|B. Petrol
|81,03
|81,03
|0,49
|
Seans Raporu
10:22
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10:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VAKBN, KRDMD, TCELL
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10:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, EKGYO, KOZAA
-
10:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 63 kaybederek (% -0.33 ) 1, 381
-
10:32
KONTR, TEZOL, DOKTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:32
ERBOS, DARDL, KARYE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında