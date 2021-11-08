***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2021 10:50
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.11.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.919645 TL dir. 05.11.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.96 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 05.11.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975546
BIST
15:051.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,27
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:059,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0520
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7355
En Düşük
9,6551
15:0511,2696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0504
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2701
En Düşük
11,1772
15:05568,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,41
|Açılış
|: 568,42
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,72
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:05
|IHAAS
|4,57
|55.291.001
|% 3,86
|
|MAGEN
|9,04
|74.074.754
|% 2,26
|
|GLCVY
|13,25
|14.353.636
|% 0,53
|
|HEDEF
|3,61
|30.266.515
|% -0,28
|
|TETMT
|177,90
|1.772.783
|% -1,39
|
|KARYE
|14,44
|138.305.087
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.404.438
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,86
|108.518.021
|% -5,94
|
|FENER
|30,22
|67.121.380
|% -5,09
|
|GSRAY
|3,93
|150.549.318
|% -4,84
|
|THYAO
|17,92
|2.128.437.809
|% 1,53
|
|GARAN
|10,63
|1.600.961.005
|% 0,19
|
|PETKM
|6,86
|1.135.543.490
|% 2,69
|
|ASELS
|16,91
|690.904.354
|% 1,14
|
|KRDMD
|7,18
|599.205.808
|% 1,70
|
|PETKM
|6,86
|1.135.543.490
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,00
|478.774.107
|% -0,33
|
|TSKB
|1,58
|237.617.878
|% 0,64
|
|GARAN
|10,63
|1.600.961.005
|% 0,19
|
|THYAO
|17,92
|2.128.437.809
|% 1,53
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7297
|9,7312
|% 0,54
|
|Euro
|11,2614
|11,2696
|% 0,45
|
|Sterlin
|13,1016
|13,1673
|% 0,58
|
|Frank
|10,5889
|10,6527
|% 0,19
|
|Riyal
|2,5857
|2,5987
|% 0,51
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,23
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.754
|3.811
|13,00
|
|Tam
|3.737
|3.831
|14,32
|
|Yarım
|1.806
|1.853
|6,92
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|1,10
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:14BRSAN
Yüzde 5.45 oranında artışla 25.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 364 adet işlem
-
15:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 9 artarak (% 0.58 ) 1, 727
-
15:13
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, YKBNK, TRKCM
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15:13XU100
Endeks 1, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 15, 170.00 milyon TL de
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15:13VERUS
Yüzde 5.83 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 931, 990 adet işlem