***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 09:53
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.11.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.918588 TL dir. 08.11.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.065 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 08.11.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976132
BIST
11:091.615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.616
En Düşük
1.605
11:099,7281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0505
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7321
En Düşük
9,6593
11:0911,2820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0596
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:09569,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,84
|Açılış
|: 569,46
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:09
|TSPOR
|6,18
|23.954.873
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,80
|64.524.385
|% 8,26
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,22
|17.816.340
|% 6,57
|
|ERSU
|4,64
|28.730.105
|% -9,90
|
|KARYE
|13,21
|71.164.778
|% -8,52
|
|INVEO
|29,00
|5.758.375
|% -8,23
|
|AKFGY
|5,50
|16.258.103
|% -7,09
|
|SUMAS
|81,60
|17.462
|% -4,56
|
|PETKM
|6,90
|711.549.759
|% 1,17
|
|SISE
|9,25
|699.198.684
|% 3,12
|
|THYAO
|18,33
|678.156.413
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,09
|662.313.766
|% 1,64
|
|GARAN
|10,70
|590.758.832
|% -0,74
|
|YKBNK
|3,09
|662.313.766
|% 1,64
|
|PETKM
|6,90
|711.549.759
|% 1,17
|
|ODAS
|1,51
|123.584.881
|% 2,03
|
|SISE
|9,25
|699.198.684
|% 3,12
|
|TSKB
|1,61
|97.476.480
|% 0,63
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7242
|9,7281
|% 0,52
|
|Euro
|11,2754
|11,2820
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,1570
|13,2230
|% 0,50
|
|Frank
|10,6073
|10,6712
|% 0,52
|
|Riyal
|2,5850
|2,5980
|% 0,47
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-2,34
|
|Altın Gr.
|569
|569
|1,19
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,04
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:22GSDDE
Yüzde 6.82 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 194, 354 adet işlem
-
11:21GSDDE
Yüzde 6.57 oranında artışla 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 185, 993 adet işlem
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, DOHOL, VAKBN
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, SISE, KCHOL
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 52 artarak (% 0.39 ) 1, 423