***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2021 10:33
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.11.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.917477 TL dir. 10.11.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.94 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 10.11.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976968
BIST
11:491.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,99
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
11:499,9486
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1071
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
11:4911,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1447
|Açılış
|: 11,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
11:49596,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 10,29
|Açılış
|: 596,63
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,06
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler11:49
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,85
|15.596.824
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|63.473.969
|% 9,76
|
|DOAS
|41,42
|95.901.517
|% 9,69
|
|OZRDN
|8,28
|18.728.047
|% 7,53
|
|BASGZ
|17,29
|184.963.227
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|75.701.799
|% -9,97
|
|RALYH
|7,45
|60.489.562
|% -6,52
|
|VAKFN
|6,42
|31.018.938
|% -5,31
|
|TURGG
|138,00
|12.989.429
|% -4,56
|
|PETKM
|7,68
|2.108.138.685
|% 5,93
|
|GARAN
|10,62
|874.538.833
|% -1,03
|
|THYAO
|18,15
|543.493.151
|% 0,11
|
|SISE
|9,62
|507.953.522
|% 0,52
|
|EREGL
|19,58
|465.360.415
|% 1,19
|
|PETKM
|7,68
|2.108.138.685
|% 5,93
|
|GARAN
|10,62
|874.538.833
|% -1,03
|
|YKBNK
|3,09
|239.273.017
|% -1,28
|
|TSKB
|1,61
|107.614.510
|% 0,63
|
|DOHOL
|2,82
|180.931.478
|% 2,17
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9390
|9,9486
|% 1,09
|
|Euro
|11,4336
|11,4426
|% 1,28
|
|Sterlin
|13,3050
|13,3718
|% 1,12
|
|Frank
|10,8080
|10,8731
|% 1,27
|
|Riyal
|2,6510
|2,6643
|% 1,32
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|10,96
|
|Altın Gr.
|595
|595
|9,05
|
|Cumhuriyet
|3.920
|3.979
|48,00
|
|Tam
|3.915
|4.013
|61,08
|
|Yarım
|1.892
|1.941
|29,55
|
|Çeyrek
|949
|971
|14,77
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|0,17
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,00
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:02ADESE
Yüzde 9.76 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 471, 802 adet işlem
-
12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 7 artarak (% 0.77 ) 1, 783
-
12:01
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, GARAN, TRKCM
-
12:01DOAS
Yüzde 9.69 oranında artışla 41.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 371, 351 adet işlem
-
12:00FADE
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 841, 291 adet işlem