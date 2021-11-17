***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2021 10:30
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.11.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.906546 TL dir. 16.11.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.89 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 16.11.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978258
BIST
13:261.693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
13:2610,4846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1678
|Açılış
|: 10,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
13:2611,8619
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1813
|Açılış
|: 11,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
13:26628,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 15,13
|Açılış
|: 628,84
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler13:26
|DOBUR
|149,60
|21.464.010
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.517.598
|% 9,97
|
|MERCN
|12,29
|26.965.100
|% 8,28
|
|PRKAB
|40,06
|182.687.616
|% 8,27
|
|BASGZ
|16,90
|284.466.599
|% 7,85
|
|BASCM
|8,35
|34.177
|% -7,22
|
|SUMAS
|88,00
|130.262
|% -6,38
|
|IDEAS
|45,52
|51.086.810
|% -5,64
|
|SONME
|28,50
|2.162.593
|% -5,06
|
|TDGYO
|6,94
|37.128.468
|% -4,67
|
|GARAN
|11,99
|1.412.392.893
|% -0,66
|
|SISE
|10,27
|1.021.174.457
|% 3,11
|
|PETKM
|7,90
|899.823.729
|% -0,38
|
|KRDMD
|7,59
|765.462.729
|% 1,07
|
|YKBNK
|3,32
|686.896.540
|% -1,48
|
|YKBNK
|3,32
|686.896.540
|% -1,48
|
|ADESE
|1,05
|170.112.510
|% 0,96
|
|ODAS
|1,58
|223.748.725
|% 1,94
|
|GARAN
|11,99
|1.412.392.893
|% -0,66
|
|PETKM
|7,90
|899.823.729
|% -0,38
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4775
|10,4846
|% 1,63
|
|Euro
|11,8535
|11,8619
|% 1,55
|
|Sterlin
|14,0822
|14,1528
|% 2,00
|
|Frank
|11,2463
|11,3141
|% 1,87
|
|Riyal
|2,7947
|2,8087
|% 1,92
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,43
|
|Altın Gr.
|629
|629
|15,13
|
|Cumhuriyet
|4.119
|4.181
|48,00
|
|Tam
|4.137
|4.243
|89,77
|
|Yarım
|2.000
|2.052
|43,42
|
|Çeyrek
|1.003
|1.026
|21,71
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|8,47
|8,48
|0,24
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,83
|