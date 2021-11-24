***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2021 10:02
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.11.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.927328 TL dir. 23.11.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.05 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 23.11.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979376
BIST
11:441.823
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 38,33
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
11:4412,5087
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -0,2986
|Açılış
|: 12,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
11:4414,0525
En Yüksek
|Değişim
|: -2,67%
|| -0,3848
|Açılış
|: 14,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
11:44720,62
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -17,92
|Açılış
|: 720,62
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
716,55
BIST En Aktif Hisseler11:44
|PRKAB
|65,45
|22.083.354
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|19.215.862
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.067.513
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|41.784.893
|% 9,97
|
|DOBUR
|240,50
|6.009.374
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|KZBGY
|35,06
|25.018.615
|% -6,51
|
|TETMT
|240,70
|11.319.068
|% -5,01
|
|GESAN
|23,92
|29.750.791
|% -5,00
|
|TSPOR
|8,46
|357.691.880
|% -4,51
|
|GARAN
|11,75
|1.072.265.744
|% 1,56
|
|PETKM
|8,13
|918.531.137
|% 2,52
|
|KRDMD
|9,08
|894.529.495
|% 4,25
|
|YKBNK
|3,52
|845.526.179
|% 2,33
|
|SISE
|12,36
|756.803.674
|% 3,43
|
|YKBNK
|3,52
|845.526.179
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,22
|330.477.227
|% 2,30
|
|PETKM
|8,13
|918.531.137
|% 2,52
|
|KRDMD
|9,08
|894.529.495
|% 4,25
|
|GARAN
|11,75
|1.072.265.744
|% 1,56
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4930
|12,5087
|% -2,33
|
|Euro
|14,0272
|14,0525
|% -2,67
|
|Sterlin
|16,7563
|16,8403
|% -2,07
|
|Frank
|13,3894
|13,4700
|% -2,18
|
|Riyal
|3,3382
|3,3549
|% -2,06
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|1,13
|
|Altın Gr.
|735
|735
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,68
|9,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,42
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
11:57GOZDE
Yüzde 5.40 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 760, 269 adet işlem
-
11:56TRILC
Yüzde 7.22 oranında artışla 10.55 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 293, 531 adet işlem
-
11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 9 artarak (% 2.15 ) 1, 987
-
11:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, PETKM, KRDMD
-
11:55XU100
Endeks 1, 826 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 33 üstünde . İşlem hacmi 14, 415.00 milyon TL de