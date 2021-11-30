***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 11:25
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.11.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.945982 TL dir. 29.11.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.13 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 29.11.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980229
BIST
14:101.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:1013,1116
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,2953
|Açılış
|: 13,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:1014,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 0,4634
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:10758,20
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 23,20
|Açılış
|: 759,18
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
759,60
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:10
|SONME
|31,02
|3.607.775
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.149.430
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.548
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,38
|128.308.830
|% -8,89
|
|ASELS
|22,42
|1.740.883.824
|% -1,41
|
|KOZAL
|130,30
|1.643.516.229
|% 8,04
|
|GARAN
|11,50
|1.313.130.009
|% 0,88
|
|SASA
|42,68
|1.065.084.562
|% -0,65
|
|THYAO
|17,08
|923.637.453
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,19
|541.329.367
|% 0,63
|
|AKBNK
|6,56
|778.659.089
|% -0,61
|
|GARAN
|11,50
|1.313.130.009
|% 0,88
|
|TSKB
|1,50
|145.607.651
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,26
|215.208.141
|% 0,00
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1097
|13,1116
|% 2,30
|
|Euro
|14,8969
|14,9323
|% 3,20
|
|Sterlin
|17,4794
|17,5670
|% 2,85
|
|Frank
|14,2510
|14,3369
|% 3,13
|
|Riyal
|3,4904
|3,5079
|% 2,50
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|11,23
|
|Altın Gr.
|754
|754
|19,23
|
|Cumhuriyet
|4.984
|5.059
|154,00
|
|Tam
|4.959
|5.085
|152,87
|
|Yarım
|2.397
|2.460
|73,95
|
|Çeyrek
|1.202
|1.230
|36,97
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,60
|9,62
|0,19
|
|B. Petrol
|71,13
|71,13
|-2,09
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:20LUKSK
Yüzde 4.08 oranında artışla 57.40 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 294 adet işlem
-
14:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 97 artarak (% 0.06 ) 1, 603
-
14:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, KUYAS, INTEM, IHAAS, SNPAM, EMNIS, MIATK, ISBTR, OZBAL, UZERB
-
14:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, YONGA, PRKAB
-
14:19
EDATA, CEOEM, CELHA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında