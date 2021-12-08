***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 09:44
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.12.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.979396 TL dir. 07.12.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.86 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 07.12.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981771
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
0
En Düşük
0
18:0513,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1149
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6449
En Düşük
13,4450
18:0515,3781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1610
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4196
En Düşük
15,1751
18:05780,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,19
|Açılış
|: 779,62
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISDMR
|24,52
|208.421.218
|% 10,11
|
|MTRYO
|1,81
|1.103.309
|% 2,22
|
|MIATK
|32,74
|395.503.810
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,75
|45.677.922
|% 0,00
|
|NUGYO
|7,05
|231.557.910
|% 0,00
|
|AKSEN
|9,61
|102.199.904
|% 0,00
|
|DMSAS
|9,29
|20.465.571
|% 0,00
|
|ISKPL
|5,57
|57.324.444
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,65
|174.543.286
|% 0,00
|
|MIATK
|32,74
|395.503.810
|% 0,00
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% 0,00
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 0,00
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 0,00
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,00
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5940
|13,6050
|% 0,85
|
|Euro
|15,3462
|15,3781
|% 1,06
|
|Sterlin
|17,9268
|18,0167
|% 0,65
|
|Frank
|14,6289
|14,7171
|% 0,69
|
|Riyal
|3,6072
|3,6253
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|4,28
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,76
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,53
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HEDEF
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 106, 025 adet işlem
-
17:57ESCOM
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 994, 232 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 59 artarak (% 2.91 ) 1, 754
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, AKCNS, HEDEF, INTEM, PCILT, ISBIR, PKENT, QNBFL, BASCM, PEKGY
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, KLGYO, ORMA, DOBUR