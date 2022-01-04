***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2022 11:19
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.01.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.027616 TL dir. 03.01.202
BIST
15:341.958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 31,64
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
15:3413,4032
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 0,3349
|Açılış
|: 13,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
15:3415,1386
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,3368
|Açılış
|: 15,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
15:34776,24
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 17,25
|Açılış
|: 776,24
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler15:32
|CRFSA
|46,22
|5.121.453
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|BFREN
|1.192,20
|44.291.208
|% 9,98
|
|VERTU
|27,40
|127.845.459
|% 9,95
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,83
|67.459.718
|% -4,92
|
|KUYAS
|5,34
|16.394.734
|% -4,47
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|23,12
|1.911.620.854
|% 5,86
|
|EREGL
|30,12
|1.374.199.700
|% 3,01
|
|GARAN
|11,50
|1.350.390.970
|% 0,35
|
|SASA
|55,85
|1.238.364.693
|% 4,88
|
|SISE
|14,26
|929.196.863
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,48
|681.445.280
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,28
|352.223.724
|% 2,24
|
|GARAN
|11,50
|1.350.390.970
|% 0,35
|
|IHLAS
|0,62
|58.458.161
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,75
|68.551.566
|% -1,32
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3748
|13,3879
|% 2,45
|
|Euro
|15,0843
|15,1165
|% 2,13
|
|Sterlin
|17,9716
|18,0617
|% 2,13
|
|Frank
|14,4941
|14,5814
|% 2,09
|
|Riyal
|3,5487
|3,5665
|% 2,02
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,03
|
|Altın Gr.
|772
|772
|13,44
|
|Cumhuriyet
|5.145
|5.223
|63,00
|
|Tam
|5.121
|5.255
|68,15
|
|Yarım
|2.475
|2.542
|32,96
|
|Çeyrek
|1.242
|1.271
|16,49
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|0,12
|
|B. Petrol
|79,10
|79,10
|0,12
|