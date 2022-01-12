***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2022 09:44
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.01.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.059672 TL dir. 11.01.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.94 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 11.01.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992902
BIST
12:052.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 20,01
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
12:0513,8290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0221
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8349
En Düşük
13,7216
12:0515,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0406
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7443
En Düşük
15,5761
12:05807,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,37
|Açılış
|: 807,35
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler12:03
|EMNIS
|23,90
|687.699
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|299.420
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|153.583.847
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.090.678
|% 9,84
|
|DOBUR
|118,50
|16.600.964
|% 9,72
|
|KRSTL
|4,33
|43.537.992
|% -4,84
|
|CELHA
|8,47
|7.712.962
|% -4,29
|
|MIATK
|33,20
|9.949.105
|% -4,05
|
|GEDZA
|20,28
|21.918.519
|% -3,89
|
|PENTA
|336,90
|21.506.831
|% -3,74
|
|KRDMD
|12,83
|2.848.949.500
|% 1,50
|
|SISE
|15,37
|1.856.220.843
|% 4,13
|
|EREGL
|31,98
|1.183.195.350
|% 0,69
|
|THYAO
|26,94
|884.110.826
|% 0,15
|
|GARAN
|11,83
|698.390.670
|% 0,42
|
|KRDMD
|12,83
|2.848.949.500
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,79
|676.774.578
|% 1,07
|
|SISE
|15,37
|1.856.220.843
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,39
|150.712.375
|% 0,84
|
|PETKM
|9,66
|594.263.557
|% 2,22
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8177
|13,8229
|% 0,12
|
|Euro
|15,7154
|15,7318
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,7837
|18,8779
|% 0,18
|
|Frank
|14,9070
|14,9968
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6721
|3,6905
|% 0,20
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-7,98
|
|Altın Gr.
|807
|808
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|5.356
|5.436
|25,00
|
|Tam
|5.333
|5.468
|33,56
|
|Yarım
|2.578
|2.645
|16,23
|
|Çeyrek
|1.293
|1.323
|8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|0,59
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:18DOBUR
Yüzde 9.26 oranında artışla 118.00 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 856 adet işlem
-
12:16HURGZ
Yüzde 7.53 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 936, 746 adet işlem
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 1 artarak (% 1.01 ) 2, 301
-
12:15XU100
Endeks 2, 064 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 14, 046.00 milyon TL de
-
12:15DARDL
Yüzde 9.88 oranında artışla 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 481, 335 adet işlem